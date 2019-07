Portugal aparece no lugar 25 da lista.

Luxemburgo no 'Top 10' dos países com melhor reputação

Portugal aparece no lugar 25 da lista.

O Luxemburgo é dos países com melhor reputação do mundo. De acordo com o ranking divulgado ontem pela revista de negócios Ceoworld, o Grão-Ducado ocupa o 10° lugar da lista.

O Japão continua a ocupar o primeiro lugar, seguido pela Noruega e Suíça.

No 'Top 10' dos países com melhor reputação estão ainda a Suécia, Finlândia, Alemanha, Dinamarca, Canadá e Áustria.

Já Portugal aparece no lugar 25 da tabela.

O ranking foi elaborado com base num estudo que analisou o Produto Interno Bruto dos países, o prestígio das grandes marcas, os esforços ambientais ou atratividade de cada país.

No fundo da tabela dos 75 países analisados, estão o Iraque, a Ucrânia e o Paquistão.