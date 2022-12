Regras variam nos Estados-membros da UE, incluindo nos países vizinhos.

Pagamentos

Luxemburgo não tem limite para pagamentos em dinheiro

Diana ALVES Regras variam nos Estados-membros da UE, incluindo nos países vizinhos.

Ao contrário do que acontece em vários países da UE, no Luxemburgo não há limite no que toca a pagamentos em dinheiro. A Rádio Latina procurou essa informação e obteve resposta junto do CEC.



