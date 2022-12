O país tem falta de trabalhadores qualificados e precisa de mais licenciados em áreas como as TI, engenharia e matemática.

Economia 2 min.

Estudo

Luxemburgo não consegue reter trabalhadores e a culpa é do custo da habitação

Heledd PRITCHARD O país tem falta de trabalhadores qualificados e precisa de mais licenciados em áreas como as TI, engenharia e matemática.

O Luxemburgo caiu numa classificação global que avalia a forma como os países atraem e retêm talentos, em mais uma prova de que o Grão-Ducado está a perder a batalha para encontrar trabalhadores.

O Grão-Ducado caiu do terceiro para o sétimo lugar no ranking anual do World Talent Ranking, divulgado esta semana pelo International Institute for Management Development (IMD), uma prestigiada escola de negócios sediada na cidade suíça de Lausanne.

As oito profissões que precisam urgentemente de trabalhadores Um estudo do LISER, da ADEM e do Jobfirst examinou os oito grupos de postos de trabalho que não requerem um diploma universitário e que escasseiam.

O Luxemburgo tinha ficado em terceiro lugar nos últimos dois anos na lista que avalia a atratividade de 63 países do ponto de vista dos trabalhadores.

A pontuação no ranking vem dar eco às preocupações dos recrutadores luxemburgueses, que lutam há muito para preencher vagas em sectores-chave como a banca e a tecnologia, com os candidatos a citarem frequentemente os elevados custos de vida do Luxemburgo como um factor dissuasor para se fixarem no país.

Muitas empresas têm falta de pessoal e têm de procurar além fronteiras para atrair profissionais adequados às funções. O Luxemburgo tem falta de trabalhadores qualificados e precisa de mais licenciados em áreas como as TI, engenharia e matemática, como demonstra o estudo.

O Grão-Ducado caiu do segundo para o quinto lugar na atratividade e caiu ainda para um mínimo histórico (25º lugar) pela qualidade das "competências disponíveis", uma medida que define a taxa de trabalhadores especializados.

"As empresas têm de ter talento suficiente e competências especializadas [...] para continuar a inovar, mas também para se afirmarem num contexto internacional cada vez mais competitivo e complexo", disse Carlo Thelen, director-geral da Câmara de Comércio do Luxemburgo, na quinta-feira, em resposta às conclusões do estudo.

Preços dos imóveis aumentaram em média 2,4% no início de outubro

A Câmara de Comércio lançou agora um grupo de trabalho numa tentativa de encontrar formas de melhorar a atratividade do Grão-Ducado e reter talentos.

O elevado custo de vida do país, impulsionado principalmente pela habitação dispendiosa, está a tornar o Luxemburgo menos atrativo para potenciais candidatos. Os quadros superiores de duas das principais instituições com sede no Grão-Ducado advertiram, no mês passado, que os candidatos estão a recusar ofertas de emprego devido ao aumento dos custos da habitação.

As oito profissões que precisam urgentemente de trabalhadores Um estudo do LISER, da ADEM e do Jobfirst examinou os oito grupos de postos de trabalho que não requerem um diploma universitário e que escasseiam.

Os preços dos imóveis aumentaram em média 2,4% no início de outubro, em comparação com o período homólogo do ano passado, e os elevados custos da habitação são o principal problema para um quinto dos trabalhadores da capital que vivem abaixo do limiar da pobreza, de acordo com um estudo publicado no mês passado pela câmara municipal.

O Luxemburgo também não ficou bem pontuado na participação das mulheres na força de trabalho: apenas 66% delas estão empregadas.

Por outro lado, na Educação o Luxemburgo foi um dos países com melhor pontuação no que respeita ao montante de despesa pública por aluno e ficou em terceiro lugar no rácio aluno/professor, atrás da Grécia e da Hungria.

*Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times e editado para o Contacto por Paula Freitas Ferreira.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.