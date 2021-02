Nova Zelândia e Dinamarca são os países menos corruptos.

Luxemburgo mantém 9° lugar no ranking dos países menos corruptos

De acordo com o Índice de Perceção de Corrupção 2020, divulgado recentemente pela ONG Transparência Internacional (TI), o Grão-Ducado mantém o 9° lugar do ano passado, com 80 em 100 pontos.

O ranking, que mede a corrupção no setor público segundo a perceção de especialistas e empresários, concluiu que, entre os 180 países analisados, os melhores desempenhos foram registados pelas nações que mais investiram na cobertura de saúde durante a pandemia e com menos interferências nas normas democráticas.

Nova Zelândia e Dinamarca, com 88 pontos, são os países com menos corrupção, seguidas pela Finlândia, Suíça Singapura e Suécia, todos com 85 pontos. Ainda antes do Luxemburgo aparecem a Noruega (84) e os Países Baixos (82). Segundo a diretora da Transparência Internacional, Delia Ferreira Rubio, a covid-19 não deve ser associada apenas à crise económica e de saúde, já que é também "uma crise de corrupção, que atualmente não se consegue administrar".

Na lista (em que zero é indica "país muito corrupto" e 100"muito transparente"), Portugal desce três posições em relação ao ano passado e ocupa agora o 33° lugar (com 61 pontos). No fim da tabela, Somália e Sudão do Sul são os países mais corruptos.

