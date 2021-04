Para a diminuição dos lucros das instituições financeiras do país contribuíram as almofadas financeiras, de 600 milhões de euros, criadas para acomodar eventuais incumprimentos de créditos.

Luxemburgo. Lucros dos bancos caíram quase 20% em 2020

Para a diminuição dos lucros das instituições financeiras do país contribuíram as almofadas financeiras, de 600 milhões de euros, criadas para acomodar eventuais incumprimentos de créditos.

Os lucros dos bancos do Luxemburgo caíram 18,1% em 2020 em comparação com o ano anterior, segundo noticiou esta quarta-feira o Luxembourg Times, de acordo com informações do regulador.

Depois de terem sido reservados 600 milhões de euros para provisões para casos de incumprimento dos empréstimos contraídos devido à crise da covid-19, os bancos do Grão-Ducado viram os seus lucros líquidos caírem para 3 mil milhões de euros, no ano passado, face aos 3,7 mil milhões de euros registados no ano anterior, de acordo com o CSSF.

Segundo o regulador financeiro, o montante reservado para eventuais riscos de crédito relacionados com o coronavírus afetou, principalmente, os bancos universais e os especializados em finanças empresariais.

Por outro lado, o rendimento líquido das comissões dos bancos aumentou 14,6% para 5,8 mil milhões de euros, impulsionado pelas comissões de aconselhamento às empresas sobre reestruturações.

Já os custos bancários aumentaram 7,7% em 2020, para 7,8 mil milhões de euros, um aumento que foi significativamente afetado pelas reestruturações internas das instituições bancárias.

