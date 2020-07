Estudo foi publicado pela consultora e empresa especializada em serviços de recrutamento Michael Page.

Luxemburgo lidera ranking internacional de confiança no mercado de trabalho

O Luxemburgo é o país com o mais alto índice de confiança no mercado de trabalho no segundo trimestre de 2020, revela o estudo Índice de Confiança Global, da consultora e empresa especializada em serviços de recrutamento Michael Page.

Em plena crise pandémica, e apesar da incerteza quanto aos despedimentos, os residentes do Grão-Ducado apresentam boas expectativas sobre o mercado de trabalho. Entre abril e junho deste ano o índice de confiança foi de 58%.

A seguir ao Luxemburgo, a Alemanha é quem apresenta melhores resultados, com 56%. Portugal regista um índice mais baixo, de 44%, inferior aos 47% da média europeia.

Os dados foram recolhidos através de inquéritos feitos a profissionais que se candidataram a ofertas de emprego através do website da Michael Page.



Um outro indicador de confiança, divulgado no início deste mês pelo Banco Central do Luxemburgo, reforça o otimismo dos residentes do Grão-Ducado: depois do desconfinamento, o indicador de confiança dos consumidores subiu no mês de junho.



