Suíça e França foram responsáveis por mais de metade da remessas enviadas

Luxemburgo lidera quebra nas remessas enviadas para Portugal

O valor total das remessas enviadas para Portugal em 2021 foi de 3.677,76 milhões de euros e o Luxemburgo contribuiu com 71,85 milhões.

Os dados do Banco de Portugal, que constam no Relatório da Emigração de 2021, do Observatório da Emigração, apresentado esta quarta-feira, e que já tinham sido avançados pelo Contacto em junho de 2022, mostram que houve uma variação negativa nas remessas enviadas a partir do Grão-Ducado, por comparação com o ano de 2020.

A queda, segundo revela o relatório, citado pela Lusa, foi mesmo a maior no grupo dos 10 países com mais remessas enviadas em 2021.

O Luxemburgo liderou as quebras na comparação face a 2020, registando uma redução de 8,35% no montante enviado para Portugal, seguindo-se-lhe a Bélgica (menos 1,44%), a França (menos 1,27%) e a Alemanha (menos 1,08%).

Desde 2018 que as transferências de dinheiro dos emigrantes portugueses residentes no Luxemburgo para Portugal têm vindo a diminuir. Nesse ano, atingiram o valor de 111,9 milhões de euros. De acordo com o Relatório da Emigração 2019, essa montante representou um aumento de 2,7% face a 2017.

O valor de remessas enviado pelos emigrantes no Luxemburgo, em 2021, foi o quarto mais baixo das últimas duas décadas.



No sentido inverso, em 2021, destacaram-se com uma variação positiva o Reino Unido (mais 13,19%), Espanha (mais 11,33%), Angola (mais 2,56%), Estados Unidos (mais 2,37%), Suíça (mais 1,37%) e Países Baixos (0,20%).



Valor total das remessas foi o mais alto das duas últimas décadas

No geral, em 2021 registou-se um aumento de 64,9 milhões de euros no valor das remessas recebidas por Portugal, o que corresponde a um aumento de 1,8% em relação a 2020.



O montante de 2021 (3.677,76 milhões de euros) foi o mais alto das últimas duas décadas, correspondendo a 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) português, de acordo com o Relatório da Emigração.

Suíça e França responsáveis por mais de metade das remessas enviadas

A Suíça e a França foram os países com o valor mais elevado de remessas enviadas: 1.051,26 milhões de euros e 1.023,45 milhões de euros, respetivamente. Em conjunto, assinala o relatório, Suíça e França são responsáveis por "mais de metade das remessas recebidas" por Portugal.

Entre os dez maiores contribuintes de 2021 ficaram também o Reino Unido (429,38 milhões de euros), Angola (251,82 milhões), Estados Unidos da América (250,54 milhões), Alemanha (223,44 milhões), Espanha (124,44 milhões), Luxemburgo (71,85 milhões), Bélgica (58,05 milhões) e Países Baixos (44,56 milhões).

(Com agência Lusa)

