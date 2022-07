O Estado garante 90% do montante do empréstimo. É um apoio no quadro da guerra na Ucrânia.

Luxemburgo lança empréstimos a empresas com garantias do Estado

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, assinou na quarta-feira uma convenção com os representantes das instituições bancárias do Luxemburgo, que permite empréstimos com garantias do Estado a favor da economia nacional, no quadro da guerra na Ucrânia.

Com esta medida, as empresas vão poder obter empréstimos com uma duração máxima de seis anos e cujo montante pode ir até 15% do volume de negócios conseguido nos últimos três anos ou até 50% dos custos da energia num período de 12 meses.

O Estado garante 90% do montante do empréstimo, sendo que o valor poderá chegar aos 500 milhões de euros por empresa.

O regime foi anunciado após a reunião tripartida do mês de março, em que foi decidido elaborar um "pacote de solidariedade" para as famílias e empresas

A medida visa ajudar as empresas abrangidas pelas consequências da guerra na Ucrânia, nomeadamente devido ao aumento dos preços das matérias-primas e da energia. Nestes casos, o Estado dá garantias para que os bancos façam empréstimos às empresas.





