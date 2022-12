A capital do Grão-Ducado desceu 38 posições no ranking da revista britânica The Economist.

Custo de vida

Luxemburgo já não está entre as 100 cidades mais caras do mundo

(dpa/ ThK) - Nova Iorque e Singapura são as cidades mais caras do mundo, de acordo com uma avaliação da revista britânica The Economist. Tel Aviv caiu do primeiro para o terceiro lugar, de acordo com a lista publicada na passada quinta-feira. Entre as dez comunas mais caras há duas cidades suíças, Zurique (6.ª) e Genebra (7.ª), de acordo com os cálculos da Economist Intelligence Unit.

A Cidade do Luxemburgo ficou em 104.º lugar, 38 lugares abaixo do ano anterior. Isto deve-se principalmente a flutuações cambiais. Como o euro perdeu muito terreno em relação ao dólar, o índice das cidades europeias na classificação também baixou.

Custo de vida dispara nas cidades russas

A revista salientou que, devido à guerra na Ucrânia e às regras anticovid na China, os preços a nível mundial subiram ao ritmo mais rápido jamais visto nos últimos 20 anos - numa média de 8,1%.

A vida tornou-se significativamente mais cara em Moscovo e São Petersburgo. Como resultado do impacto das sanções ocidentais, estas cidades subiram 88 e 70 lugares no ranking, respetivamente.

As principais cidades ocidentais também foram afetadas pelas consequências da guerra. Por exemplo, o preço do gás e da eletricidade aumentou em média 29%, o que é significativamente mais do que a média mundial (11%). A capital venezuelana, Caracas, registou a inflação mais elevada, 132%; o país está a experimentar uma hiperinflação. Damasco, Síria, e Trípoli, Líbia, continuam a ter os preços mais baixos.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

