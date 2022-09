O valor foi obtido a partir de títulos obrigacionistas, depois do país se ter tornado no primeiro do mundo a emitir dívida sustentável em 2020.

Luxemburgo investiu 331,5 ME em projetos sustentáveis em 2021

De acordo com o segundo relatório do "empréstimo soberano sustentável", divulgado esta quarta-feira pelo Ministério das Finanças (e dirigido sobretudo aos investidores internacionais), estes investimentos vão permitir evitar quase 290 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono.

Segundo o ministério, para isso vão contribuir projetos que envolvem o transporte de passageiros, a produção de 6,4 milhões de metros cúbicos de biogás por ano para produção de energia ou a restauração e proteção de 8,6 hectares de habitat natural.

São ainda esperados o aumento da capacidade de acolhimento de cerca de 6.900 alunos nas estruturas escolares, a criação de mais 550 camas hospitalares, a construção de 1.478 habitações sociais e o apoio a 13 projetos de inclusão social.

O Ministério das Finanças refere ainda que o "empréstimo soberano sustentável" financia até 2022 investimentos no valor de 1,5 mil milhões de euros, que abrangem pelo menos 65 projetos em sete setores diferentes e "que geram impactos ambientais e sociais positivos".

