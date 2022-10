Os preços ao consumo aumentaram ligeiramente no mês de setembro.

Crise

Luxemburgo. Inflação estabiliza em nível elevado

Susy MARTINS Os preços ao consumo aumentaram ligeiramente no mês de setembro.

Com a subida do preço dos produtos petrolíferos, a taxa anual de inflação fixou-se nos 6,9%. Em agosto, tinha sido de 6,8%. Após dois meses consecutivos de quebras nos preços, os produtos petrolíferos voltaram a aumentar no mês de setembro, mais concretamente 2,3% num só mês.



Se olharmos para os combustíveis individualmente, o gasóleo sofreu uma subida mensal de 6% e a gasolina diminuiu ligeiramente na ordem do 1%. Comparados com o mesmo período do ano passado, os preços dos produtos derivados do chamado "ouro negro" dispararam 37,4% em setembro.

Quanto aos preços dos produtos alimentares aumentaram ligeiramente em 0,7%. Os legumes frescos (+12,3%), os ovos (+4,5%) e a manteiga (+2%) foram os produtos que mais encareceram.

Por outro lado, os produtos com as maiores descidas nos preços foram os frutos frescos (-2,3%), o chocolate (-1,8%) e os cereais (-1,7%).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.