Luxemburgo. Há novos incentivos para instalação de energia solar

Henrique DE BURGO Dois novos incentivos para adoção desta energia renovável foram criados pelo Governo e têm efeitos retroativos desde janeiro de 2021.

O Ministério da Energia e do Planeamento Regional lançou esta segunda-feira dois novos incentivos para o uso da energia solar no Luxemburgo. As pequenas instalações fotovoltaicas com produção máxima de até 10 quilowatts de energia (quilowatt/pico), vão ficar isentas de impostos. Até agora a isenção era apenas até ao pico máximo de 4 quilowatts. Esta medida é retroativa e será válida a partir de 1 de janeiro de 2021.

Já o segundo incentivo tem em vista o setor empresarial e prevê o lançamento de um quarto concurso para apoiar o desenvolvimento de centrais fotovoltaicas em grandes superfícies. O volume total será de 55 megawatts, equivalente a uma produção de eletricidade verde e renovável que abrange cerca de 35 mil residentes.

Em 2020, a capacidade de geração de energia solar no Luxemburgo atingiu um novo recorde de 187 megawatts, o suficiente para abastecer cerca de 120 mil pessoas. Ainda no ano passado entraram em funcionamento 609 novas instalações fotovoltaicas.

Num comunicado divulgado, o ministro da Energia, Claude Turmes, refere estar "satisfeito" com o rumo do país no que toca às energias renováveis e lembrou que o Luxemburgo tem como objetivo alcançar os 25% de energia renovável e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 (em relação a 2005).



