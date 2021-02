Setor voltou a manifestar-se no sábado contra o encerramento forçado de cafés e restaurantes para combater a pandemia.

Luxemburgo. Há novas ajudas para cafés e restaurantes

Diana ALVES Setor voltou a manifestar-se no sábado contra o encerramento forçado de cafés e restaurantes para combater a pandemia.

De acordo com uma curta nota da federação da Horesca, divulgada após várias reuniões com o Governo, o setor poderá beneficiar de um novo conjunto de medidas, algumas das quais dizem respeito aos impostos. Os empresários do setor terão, por exemplo, de fazer um "simples pedido" à Administração das Contribuições Diretas para poderem suspender os pagamentos antecipados de impostos. Bastará também um "simples pedido" para beneficiarem de um reembolso dos adiantamentos, indica a federação citando o ministro das Classes Médias, Lex Delles.

Por outro lado, o Governo decidiu também prolongar os prazos para a declaração de impostos referente a 2020. No que toca às contribuições para a segurança social, o setor poderá beneficiar de uma suspensão dos juros de mora entre 1 de janeiro de 2021 e 30 de junho de 2021. Outra das medidas prende-se com o financiamento dos chamados "custos fixos não cobertos" – isto é, as despesas fixas que as empresas não conseguem assegurar devido à crise–, que poderão vir a ser financiadas a 100%, na sequência de uma decisão tomada pela Comissão Europeia.

Restauração. E, ao quarto sábado, fez-se a marcha "ensurdecedora" contra o encerramento "forçado" Pelo quarto sábado consecutivo, perto de 200 pessoas voltaram ao centro do Luxemburgo numa marcha ruidosa contra a apelidada "asfixia "que o governo prolongou até, pelo menos, 21 de fevereiro.

A lista completa das novas ajudas pode ser consultada no site da federação. Cafés e restaurantes estão fechados desde o final de novembro devido à pandemia da covid-19. Apesar de os números das novas infeções terem baixado no país, o setor permanece parcialmente encerrado devido à circulação das novas variantes do vírus. O Governo teme que as estirpes se propaguem mais facilmente em locais como cafés e restaurantes onde os clientes acabam por remover a máscara. Segundo o último anúncio do Executivo sobre a matéria, estes estabelecimentos ficarão de portas fechadas pelo menos até ao próximo dia 21 de fevereiro. A decisão tem gerado uma onde de descontentamento que tem levado centenas de pessoas às ruas da capital nas últimas semanas.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.