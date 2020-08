O número de veículos sem inspeção equivale a 3,62% do parque automóvel nacional (categorias M1 e N1), revelou o ministro da Mobilidade.

Luxemburgo. Há cerca de 17.000 veículos sem inspeção em dia

Diana ALVES O número de veículos sem inspeção equivale a 3,62% do parque automóvel nacional (categorias M1 e N1), revelou o ministro da Mobilidade.

O Luxemburgo tem cerca de 17.000 os veículos sem a inspeção automóvel em dia. Em causa estão viaturas das categorias M1 (ligeiros de passageiros) e N1 (camionetas), que correspondem a 89% dos veículos com matrícula luxemburguesa. Feitas as contas, o número de veículos sem inspeção equivale a 3,62% do parque automóvel nacional (categorias M1 e N1). Segundo os dados divulgados pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, o número de veículos a circular sem o certificado da inspeção sobe para mais de 25.600 se tivermos em conta aqueles que ainda não foram à inspeção devido à crise sanitária.

Recorde-se que, face ao confinamento provocado pela pandemia de covid-19, o Governo decidiu alargar os prazos das inspeções de veículos. A medida abrange os veículos cujo certificado expirava entre 18 de março de 2020 e 24 de junho de 2020, dando-lhes autorização para circularem até 1 de setembro de 2020.

Automóveis. Avarias na bateria dispararam no confinamento O Automóvel Clube do Luxemburgo fala numa situação sem precedentes no país.

De acordo com o Ministério da Mobilidade, milhares de automobilistas terão recorrido a esta possibilidade, já que a 21 de julho último cerca de 8.600 viaturas, cujo certificado de controlo técnico expirou naquele período, ainda não tinham ido à inspeção.

Os dados foram divulgados por François Bausch a pedido do deputado socialista Mars Di Bartolomeo. Na resposta ao parlamentar, o ministro da Mobilidade adianta também que em 2019, as autoridades passaram 1.645 multas por falta de inspeção. A infração é sancionada com coimas de 145 euros e a perda de dois pontos na carta de condução.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.