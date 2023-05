Embora a meta tenha sido atingida, a diminuição do consumo de gás é menos importante do que nos meses anteriores.

UE

Luxemburgo gastou mais gás no mês de abril

Susy MARTINS Embora a meta tenha sido atingida, a diminuição do consumo de gás é menos importante do que nos meses anteriores.

O Luxemburgo continua a cumprir a meta estabelecida pela União Europeia (UE) sobre a redução do consumo de gás. No mês de abril, a redução do consumo de gás natural correspondeu a -15%, em comparação com o período de referência de 2017 a 2022.



Embora a meta tenha sido atingida, a diminuição do consumo de gás é menos importante do que nos meses anteriores, em que a queda no consumo rondava os 20%.

Recorde-se que a meta europeia de redução do consumo de gás, estabelecida para mitigar as consequências da escassez provocada pelos cortes do abastecimento russo e da escalada dos preços da energia foi prolongada por mais um ano, estando em vigor até março de 2024.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.