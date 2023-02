Luxemburgo foi o país que mais gastou 'per capita' para travar preços da energia

Energia Governo defende avaliação do sistema de armazenamento de gás e da estratégia de compra

O ministro Claude Turmes participou ontem na reunião dos ministros da Energia da UE e apelou a uma avaliação, a médio e longo prazo, do funcionamento do sistema de armazenamento e da estratégia de compra do gás, rejeitando uma reforma do mercado europeu.