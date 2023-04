Vizinhos querem mais dinheiro, há transfronteiriços que não pagam imposto e são muitos os projetos cofinanciados pelo país.

Economia 3 min.

Fiscalidade

Luxemburgo gasta milhões nos vizinhos para compensar imposto dos transfronteiriços

Paula SANTOS FERREIRA Vizinhos querem mais dinheiro, há transfronteiriços que não pagam imposto e são muitos os projetos cofinanciados pelo país.

Vários políticos da região francesa da Lorraine e das regiões transfronteiriças alemães assinaram uma petição a reivindicar uma "compensação vitalícia" do Luxemburgo às regiões vizinhas - sobretudo às fronteiriças - de centenas de milhares de euros por ano.



A doação serviria para compensar o dinheiro que o Grão-Ducado recebe com o pagamento dos impostos dos trabalhadores transfronteiriços destes países. A petição foi mencionada numa questão parlamentar dos deputados Mars Bartolomeo e Yves Cruchten, do LSAP, e endereçada ao primeiro-ministro, Xavier Bettel questionando-o sobre estas compensações fiscais.

Os deputados queriam saber em concreto quem não paga imposto e quais os projetos cofinanciados nos três países. A Bélgica não é retratada na questão devido ao já antigo Acordo Martelange, em que o Luxemburgo anualmente compensa com um bolo de quase 40 milhões vários municípios vizinhos belgas.

18% dos franceses não pagam imposto

Na verdade, nem todos os trabalhadores transfronteiriços alemães e franceses pagam impostos sobre o seu vencimento no Luxemburgo.

Do total dos 141.989 trabalhadores transfronteiriços franceses, 18,17% (25.806) tem "imposto zero ou negativo", e para os 59.522 alemães a percentagem é de 12,41% (7.384), indica a resposta parlamentar comum de vários ministros e assinada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Jean Asselborn.

Os números referem-se ao ano fiscal de 2021 e são da Administração dos Impostos Diretos. Asselborn acrescenta que estes trabalhadores podem não ter trabalhos a tempo inteiro e que o imposto inclui o crédito fiscal e o crédito para o salário mínimo.

Como lembram os deputados do Lsap na pergunta parlamentar, às exigências da da França e Alemanha por compensações financeiras do Luxemburgo pelos impostos dos transfronteiriços, o Governo do Luxemburgo justifica que já contribui com o cofinanciamento de inúmeros projetos nestes países.

Só um quarto dos trabalhadores do Grão-Ducado é luxemburguês Os trabalhadores de nacionalidade luxemburguesa são 122.875 num universo de 473.201, onde os transfronteiriços têm conquistado um valor crescente.

Diversos projetos ligados aos transportes

São vários os projetos cofinanciados pelo Luxemburgo nos países vizinhos dedicados à mobilidade dos transfronteiriços, com maior aposta nos transportes públicos.

"No que respeita ao transporte público rodoviário de autocarro, o Luxemburgo financia e opera 33 linhas transfronteiriças para França, Bélgica e Alemanha. Estas são complementadas por uma linha do Luxemburgo para Bitbourg que é cofinanciada entre o Luxemburgo e o operador alemão, e por quatro linhas TEC que são organizadas, financiadas e exploradas pela parte belga", lembra a resposta parlamentar.

O custo total do financiamento suportado pelo Luxemburgo para a exploração das linhas transfronteiriças de autocarros é de 56 milhões por ano.

Existe também um protocolo assinado entre o Luxemburgo e a região francesa de Lorraine sobre uma série de projetos ferroviários entre Metz e a fronteira com o Grão-Ducado em que o país irá financiar 50% do custo total, o que equivale a 220 milhões de euros.

Ao nível rodoviário, França e Luxemburgo estão empenhados em promover a partilha de carros pelos transfronteiriços, na autoestrada que liga Metz ao Grão-ducado com a criação de uma via própria e parque de estacionamento. Um projeto que custará à parte luxemburguesa 10 milhões de euros.

Na Alemanha, o Luxemburgo irá cofinanciar ainda a reativação da linha ferroviária "Weststrecke", de Trier.

Partilha de carros está a crescer entre Luxemburgo e França Viagens de transfronteiriços que usam a aplicação de 'carsharing' Klaxit explodiram nos últimos meses.

O país está também a realizar com a Bélgica um estudo para avaliar as necessidades futuras, incluindo as dos transfronteiriços, das ofertas ferroviárias sobre as linhas Luxemburgo-Bruxelas e Luxemburgo-Liége, e que permitirá também definir melhores serviços regionais para quem vive na Bélgica e trabalha do outro lado da fronteira.

Na resposta, Jean Asselborn denota, contudo, que é difícil quantificar com rigor o montante total gasto pelo Luxemburgo no cofinanciamento de projetos nos países vizinhos devido a "limites metodológicos que não permitem avançar com um valor global das interligações, financeiras e estruturais na região".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.