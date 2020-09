Evento, que será descentralizado por mais seis regiões, é visto pelo governo luxemburguês como oportunidade para lançar o Grão-Ducado como país de excelência para acolher eventos profissionais internacionais.

Luxemburgo ganha concurso para acolher o 59º. encontro da Associação Internacional de Convenções e Congressos

Os congressos e convenções foram um dos setores mais afetados pela pandemia, mas, tal como outros, começa a readaptar-se aos tempos atuais e a voltar à atividade.

O Luxemburgo não quis deixar passar a oportunidade e ganhou o concurso de Centro Regional Europeu para o 59º. encontro da da Associação Internacional de Convenções e Congressos (ICCA, a sigla em inglês), que se realizará de 1 a 3 de novembro deste ano.

"Esta selecção demonstra que o Luxemburgo é um destino de referência no segmento dos eventos profissionais e que é capaz de se adaptar rapidamente aos requisitos de saúde e às novas expectativas dos organizadores do congresso", declara o governo em comunicado.

A ICCA é a principal associação mundial para a indústria de reuniões internacionais e é especializada no sector de reuniões de associações internacionais, tendo o Grão-Ducado quatro membros no ICCA: European Convention Center Luxembourg (ECCL), Luxexpo the Box, Emotion e Luxembourg Convention Bureau GIE (LCB).

As últimas edições do congresso da ICCA foram sempre realizadas num só local, mas no contexto da pandemia da covid-19, a organização optou por descentralizar o congresso e apresentar um formato híbrido.

Esta edição de 2020 contará com seis pólos regionais em todo o mundo, que permitirão aos participantes ligarem-se virtualmente ou comparecerem pessoalmente.

Para o governo luxemburguês, a reunião anual deste ano é particularmente importante, uma vez que a indústria enfrenta muitos novos desafios.

"Estamos a reposicionar o Luxemburgo como um destino de eventos empresariais. O 59º congresso do ICCA permitir-nos-á assim destacar o potencial do Luxemburgo como destino de referência no segmento de eventos empresariais e desenvolver os sectores económicos prioritários do governo", defende Lex Delles, Ministro do Turismo e Ministro das Classes Médias, no mesmo comunicado.

De acordo com o governante, o país apresenta diversas vantagens para se impor nesse setor, desde o ambiente multilingue e multicultural, passando por infra-estruturas e setores económicos inovadores até à posição geográfica estratégica no coração da Europa.

"O Luxemburgo tem todos os trunfos para estar no mapa dos organizadores de congressos internacionais. A organização deste evento híbrido em tal escala responde perfeitamente às novas normas na organização de eventos profissionais, que reforçarão a imagem e a visibilidade do Grão-Ducado a nível internacional".

Para a presidente da Câmara da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, a realização de uma conferência com este âmbito internacional "consolida a posição da cidade como um dos melhores destinos para a organização de eventos profissionais".

O encontro da ICCA no Luxemburgo será organizado pela LCB, em colaboração com o governo luxemburguês e a Cidade do Luxemburgo.

Para François Lafont, CEO da LCB, acolher o evento, no Grão-Ducado, é também "um grande reconhecimento pelo trabalho realizado pelos parceiros que trabalham no sector de Eventos de Negócios". "Os nossos 140 membros trabalharam para tornar o destino tão seguro [sanitariamente] quanto possível, trabalhando solidaria e coletivamente, conseguiram adaptar-se, inovar e convencer".

Apesar da descentralização por mais seis países e regiões, esperam-se, no Luxemburgo, 150 participantes, muitos deles internacionais, vindos do Reino Unido, Escandinávia ou dos estados vizinhos do Grão-Ducado.

O congresso terá lugar no Centro Europeu de Convenções do Luxemburgo em Kirchberg.









