A taxa de desemprego subiu para os 5,7%, de acordo com o Eurostat.

Luxemburgo foi um dos únicos quatro países da UE onde o desemprego aumentou

A taxa de desemprego subiu para os 5,7%, de acordo com o Eurostat.

A taxa de desemprego no Luxemburgo situou-se nos 5,7% em maio deste ano, um aumento ligeiro quando comparado com os 5,6% do mesmo mês do ano passado. Esta subida faz com que o Grão-Ducado seja um dos quatro únicos países da União Europeia (UE) onde o desemprego subiu de um ano para o outro.

De acordo com os dados do Eurostat, além do Luxemburgo, o desemprego subiu na Dinamarca, Polónia e Suécia. Na Áustria manteve-se e desceu nos restantes 23 Estados-membros.

Em Portugal, a taxa é de 6,6%, valor que compara com os 7,1% de maio de 2018.

No total da zona euro, a taxa caiu de 8,3% para 7,5% no mês em análise, o valor mais baixo desde julho de 2008. Na UE, a tendência de queda replica-se: a taxa foi de 6,3%, a percentagem mais baixa desde janeiro de 2000.

Quanto ao desemprego jovem e voltando ao Luxemburgo, a taxa de jovens à procura de trabalho desceu de um ano para o outro: de 14,8%, para 14,2%. Fazendo uma análise por género, o desemprego continua a atingir mais as mulheres, com uma taxa de 6%, face aos 5,5% verificados nos homens. O desemprego subiu em ambos os casos, mas aumentou mais no sexo masculino.