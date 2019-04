O aumento foi de 9,3% nos últimos três meses do ano.

Luxemburgo foi o quarto país onde os preços das casas mais subiram

O Luxemburgo foi o quarto país onde os preços das casas mais subiram no quarto trimestre do ano passado, face ao mesmo período de 2017.

De acordo com os dados do Eurostat, os preços aumentaram 9,3% nos últimos três meses de 2018. Acima, só a Eslovénia - onde a subida ultrapassou os 18% - a Letónia e a República Checa. Houve outros países que registaram a mesma subida do que a verificada no Grão-Ducado. Assim, com uma subida de 9,3% estiveram também Portugal e a Holanda.

Este valor é mais do dobro do aumento médio verificado tanto na União Europeia como na zona euro, de 4,2%.

Só houve uma redução dos preços das casas num país europeu: Itália, onde os preços caíram 0,6%.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou, na semana passada, para o risco de uma queda abrupta dos preços da habitação e para os efeitos que isso poderia ter na economia.