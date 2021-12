Portugal registou uma redução de passageiros de quase 70 por cento, abaixo da média da UE, de acordo com o Eurostat.

Luxemburgo foi o país da UE com menor quebra no transporte aéreo em 2020

O Luxemburgo foi o país com a menor queda da UE em número de passageiros nos aeroportos em 2020, o ano de todos os confinamentos. A verdade é que a pandemia e os sucessivos lockdowns afetaram todo o setor de aviação, mas apesar de ter registado menos 67% de passageiros, o Grão-Ducado foi o país menos atingido pela dimunição de viagens.

O Aeroporto de Luxemburgo contabilizou 1,4 milhão de passageiros, ainda assim o menor número desde 2003.

Já Portugal perdeu quase 70% dos passageiros em transporte aéreo em 2020, abaixo da média da União Europeia (UE 73%) e em quinto lugar da tabela dos Estados-membros menos prejudicados neste setor pela pandemia da covid-19, segundo o Eurostat.

Eslovénia foi o país que sofreu a maior queda: 83,3 por cento

De acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo serviço europeu de estatísticas, as medidas restritivas adotadas em 2020 para limitar a disseminação da covid-19 resultaram num recuo de 73% do transporte aéreo de passageiros na UE face a 2019.

Todos os Estados-membros registaram fortes quebras no transporte de passageiros por avião, com o Luxemburgo (-67,3%) a registar o menor impacto, seguido da Bulgária (68,2%), a Grécia (69,1%), a Roménia (69,2%) e Portugal (69,9%).

A Eslovénia (83,3%), a Eslováquia (82,4%), a Croácia (81,9%), e a República Checa (79,7%) apresentaram as maiores quebras no setor.

