O BEI anunciou em comunicado que o ex-adjunto de Mário Centeno inicia funções esta sexta-feira.

Luxemburgo. Ex-adjunto de Mário Centeno designado vice-presidente do BEI

Henrique DE BURGO O BEI anunciou em comunicado que o ex-adjunto de Mário Centeno inicia funções esta sexta-feira.

O antigo secretário de Estado Adjunto e das Finanças de Portugal, Ricardo Mourinho Félix, foi anunciado como vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), com sede em Kirchberg, na cidade do Luxemburgo. Mourinho Félix foi um dos nomes que acompanhou a saída do ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, do Governo, e o seu nome foi avançado pela imprensa em junho para ocupar este cargo.

Agora, de forma oficial, o BEI anunciou em comunicado que o ex-adjunto de Mário Centeno inicia funções esta sexta-feira, substituindo a espanhola Emma Navarro, que terminou o seu mandato.Uma das vice-presidências do BEI é rotativa entre Portugal e Espanha, e cada mandato é de três anos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.