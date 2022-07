Luxemburgo. Estratégia para reduzir consumo de energia chega no outono

O plano e a estratégia serão apresentados no início da próxima estação, adiantou esta terça-feira o Ministério da Energia e do Ordenamento do Território.

O Governo vai anunciar a estratégia nacional para reduzir a procura e o consumo de energia no início do outono, anunciou esta esta terça-feira, em comunicado, o Ministério da Energia e do Ordenamento do Território.

De acordo com o documento, divulgado na sequência da reunião do Conselho de Ministros da Energia da União Europeia para antecipar os cortes de fornecimento de gás russo, o Executivo do Grão-Ducado "está atualmente a atualizar o plano de emergência para a segurança do aprovisionamento de gás natural no Luxemburgo e a desenvolver uma estratégia nacional para a redução da procura de energia".

O comunicado adianta que haverá entretanto uma consulta estreita com todas as partes envolvidas para que o país cumpra a sua parte da redução dos 15% do consumo de gás pedidos pela Comissão Europeia para fazer à escassez que se adivinha para os meses mais frios.

"O Luxemburgo irá contribuir para a redução da procura de gás natural através da cooperação entre o Estado, os municípios, os cidadãos e as empresas", referiu o ministro Claude Turmes, acrescentando que já está disponível informação sobre dicas para poupar energia no site energie-spueren.lu.

O plano e a estratégia serão apresentados no início do outono, adianta o comunicado.

Recorde-se que o Governo tem já previstos três níveis de alerta: emergência, da responsabilidade do Ministério da Energia, desastre de carga, que recai sobre os operadores da rede, e intervenção de emergência em caso de rutura de abastecimento, que se enquadra no raio de ação do Alto Comissariado para a Proteção Nacional.







