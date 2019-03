As autoridades portuguesas têm também aberto um inquérito sobre a resolução do BES e a insolvência de cinco filiais do grupo no Grão-Ducado.

Luxemburgo entre países com buscas devido ao caso Espírito Santo

O Luxemburgo faz parte de uma pequena lista de países onde foram feitas buscas no âmbito do processo relativo ao Grupo Espírito Santo.

De acordo com uma nota divulgada ontem pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em Portugal, cerca de 120 milhões de euros em dinheiro e aplicações financeiras foram arrestados ou apreendidos em vários países.

O processo sobre o Grupo Espírito Santo conta com 41 arguidos, oito dos quais entidades legais, com 199 audições realizadas em Portugal nos Estados Unidos, Suíça e Espanha.

Quanto às buscas feitas no Luxemburgo, Portugal, Suíça, Panamá, Dubai e Espanha, abrangem suportes documentais em papel, cerca de 100 milhões de ficheiros informáticos relativos a sistemas operativos bancários, sistemas de contabilidade, contratos, entre outros documentos de natureza bancária, refere a Agência Lusa.

As autoridades portuguesas têm também aberto um inquérito que tem por objeto a investigação das condições que determinaram a resolução do Banco Espírito Santo, a insolvência da Espírito Santo Internacional, da Rioforte e outras três filiais do grupo no Luxemburgo.

