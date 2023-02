Alemanha é o país da UE que tem mais mulheres entre o número total de trabalhadores no setor.

Luxemburgo entre os países da UE com menos mulheres no setor dos transportes

Ana TOMÁS Portugal é o sexto país da UE com mais mulheres a trabalhar nos transportes e Alemanha o que apresenta a melhor percentagem feminina, entre os cinco países com maior número de empregados no setor.

Em 2021, o setor dos transportes abrangia 3,1% da população empregada na União Europeia (UE), ou seja, seis milhões de pessoas, sendo uma área ainda predominantemente masculina.

Segundo dados do Eurostat publicados esta terça-feira, mais de 80% (82,9%) trabalhadores dos transportes em 2021, na UE, eram do sexo masculino e apenas 17,1% eram do sexo feminino. Mas a diferença entre géneros foi variável entre os diferentes Estados-membros. O Luxemburgo ocupa o oitavo lugar entre os países onde há menos mulheres a trabalhar no setor dos transportes. Já Portugal o sexto no grupo de estados com mais mulheres representadas no setor.

Em 2021, trabalhavam nos transportes do Grão-Ducado 10 mil pessoas, sendo que 14,8% eram do sexo feminino. Já em Portugal, no mesmo ano, 21,1% dos trabalhadores dos transportes eram mulheres, num universo de 136 mil profissionais do setor.

As percentagens mais elevadas de mulheres a trabalharem na área dos transportes foram registadas em Malta (25,2%), Chipre (24,6%) e Alemanha (24,4%). No extremo oposto da tabela com as percentagens mais baixas, estavam a Roménia (9,7%), a Croácia (11,5%) e a Bulgária (12,1%).

Alemanha com a menor desigualdade entre os grandes países da UE

Em termos globais, a França era, em 2021, o país onde o setor dos transportes empregava mais gente, com um total de 842 mil trabalhadores - a percentagem de mulheres neste setor era de 21%.

Em segundo lugar estava a Polónia, que apresentava um total de 792 mil trabalhadores, mas com uma percentagem feminina abaixo da do Luxemburgo (14,4%).



Entre o grupo de cinco países com maior número de empregados no setor dos transportes (acima dos 600 mil), a Alemanha era o que apresentava em 2021 uma menor desigualdade de género. De um universo de 689 mil trabalhadores, 24,4% eram do sexo feminino.

Já a Itália revelava a percentagem mais baixa deste grupo: 13,6% de mulheres, num total de 626 mil trabalhadores.

A Espanha, o quinto país a completar o grupo dos cinco países com o maior número de empregados nos transportes, registava em 2021 uma percentagem de 15,4% de trabalhadoras nesse universo laboral.

Transporte terrestre absorve quase 90% dos trabalhadores o setor

Ainda de acordo com os dados do Eurostat, naquele ano, nove em cada dez pessoas (89,6%) empregadas no setor trabalhavam no transporte terrestre (rodoviário e ferroviário).

Apenas 5,7% trabalhavam no transporte aéreo e 4,7% no transporte marítimo (vias navegáveis interiores ou marítimas), conclui o gabinete de estatísticas europeu.

