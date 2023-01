No extremo oposto, a Alemanha é o país com menos jovens sem trabalho.

Luxemburgo entre os países com maior taxa de desemprego juvenil

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo é um dos países com uma alta taxa de desemprego entre os jovens com menos de 25 anos.

O gabinete europeu de estatística, Eurostat, refere no seu último boletim sobre o desemprego, referente a novembro de 2022, que a taxa de desemprego nesta faixa etária, no Grão-Ducado, era de 19,1%. Comparativamente com o mês precedente, representa uma ligeira diminuição, já que em outubro era de 19,4%.

Espanha é o país com maior proporção de jovens no desemprego (32,3%), seguida pela Grécia (31,3%), Itália (23%), Suécia (20,3%), Letónia (19,4%) e Luxemburgo (19,1%).

No extremo oposto, a Alemanha é o país com menos jovens sem trabalho, com apenas 5,8% de desemprego juvenil.

A taxa de desemprego em pessoas com menos de 25 anos na UE era, em novembro passado, de 15,1%.



