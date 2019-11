Portugal aparece no 26° lugar do ranking mundial.

Luxemburgo entra no 'top 10' dos países mais prósperos do mundo

O Luxemburgo está no 'top 10' dos países mais prósperos do mundo. De acordo com o ranking de Prosperidade do Legatum Institute 2019, publicado hoje, o Grão-Ducado é o nono de uma lista de 167 países analisados.

Comparando com o ano passado, em que ocupava o 12° posto, o Luxemburgo sobe agora três lugares, entrando no 'top 10'.

A lista é liderada pela Dinamarca, Noruega e Suíça. Portugal aparece no 26° lugar, enquanto Sudão do Sul, Iémen e República Centro-Africana são os três últimos do ranking.

O estudo sobre a prosperidade dos países foi feito com base na análise de dados de 12 áreas, entre elas a segurança, liberdades individuais, ambiente de negócios, habitação, acesso à saúde, educação ou ambiente.

O Luxemburgo obtém o melhor desempenho no domínio de infraestruturas e acesso ao mercado, com um segundo lugar, e na segurança regista o terceiro lugar. Já na Educação obtém o seu pior resultado, alcançando o 33° lugar do ranking.

