Luxemburgo. Em ano de crise, empréstimos para comprar casa mantém-se altos

Ana Patrícia CARDOSO De acordo com o Banco Central do Luxemburgo, o volume de empréstimos chegou aos 11,17 mil milhões de euros ao longo de 2020.

Apesar da crise sanitária que arrasou 2020, o número de empréstimos imobiliários no Grão-Ducado não diminuiu.

Esta é a conclusão do Banco Central do Luxemburgo, que avança valores altos para as transações deste ano, tendo sido emprestados cerca de 11,17 mil milhões de euros para o mercado imobiliário.

A partir de 1 de janeiro, os bancos vão aplicar novas condições para estes empréstimos. O valor concedido pelos bancos não poderá superar o valor da compra do alojamento. Atualmente, alguns bancos emprestam um valor acima do da casa ou apartamento. Por exemplo, para realizar trabalhos de renovação da habitação. Com esta diretriz, a Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) quer evitar o sobreendividamento.

Empréstimos para comprar casa na região centro rondam os 729.000 euros 729 096 euros. É este o valor médio dos créditos à habitação concedidos pelo serviço atHomeFinance para a compra de casa ou apartamento na região centro do Luxemburgo.

Apenas as pessoas que comprarem a sua primeira casa ou apartamento receberão 100% do valor do imóvel. No caso de uma segunda compra, o financiamento não poderá exceder os 90% do valor da habitação.





Nos últimos cinco anos, os preços imobiliários registaram, em média, um aumento de 7% em todo o país.









