Luxemburgo. Eletricidade pode aumentar até 80% em 2024

Paula SANTOS FERREIRA E o preço do gás pode subir 40%. Aumentos previstos pelo Statec para o próximo ano, altura em que terminam as medidas de apoio do governo.

As medidas tomadas pelo Luxemburgo e pela União Europeia (UE), em geral, para combater a escassez e aumento dos preços da eletricidade e gás estão a dar frutos, anunciou o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) na sua "Conjuntura Flash Fevereiro 2023".

Quer o Grão-Ducado, quer os países da UE conseguiram evitar a prevista escassez de produtos energéticos, eletricidade e gás, com medidas de apoio, aprovisionamento e poupança do consumo, podendo os residentes manter as suas casas aquecidas durante este inverno.

“O acesso à energia não pode ser um luxo”, vincou o primeiro-ministro Xavier Bettel em setembro, quando a UE foi confrontada com a possibilidade de cortes e supressões de eletricidade e gás pelos russos como retaliação ao apoio à Ucrânia. O abastecimento energético tornou-se uma das preocupações do governo do Luxemburgo e de toda a União Europeia, tendo conseguido em conjunto resultados positivos que inicialmente se anteviam impensáveis.



“Em 2023, a inflação deverá permanecer contida no Grão-Ducado devido a medidas governamentais para reduzir tanto o preço do gás como do fuelóleo (incluído no preço dos produtos petrolíferos), bem como o da eletricidade (incluídos na inflação subjacente)”, estima o Statec na sua análise.

Preços podem disparar

Contudo, o cenário pode mudar drasticamente no próximo ano. Os preços do gás e eletricidade podem disparar para valores muito elevados, no Luxemburgo.

As medidas de apoio aos consumidores nas suas tarifas de eletricidade e gás vão terminar a 1 de janeiro de 2024 e, na “ausência de novas medidas”, os preços ao consumidor vão disparar.

A análise da evolução dos mercados de derivados e a ação dos fornecedores de energia do Luxemburgo prevê um aumento do “preço da eletricidade de cerca de 80%” e “do preço do gás de cerca de 40%”, em 2024, indica o Statec no "Conjuntura Flash" divulgado na quinta-feira.

Apesar das previsões referidas para o próximo ano, o Statec recomenda que as mesmas “sejam vistas com cautela, no contexto atual, marcado por fortes instabilidades geopolíticas e instabilidades e preços de energia altamente voláteis”.

O Statec mantém a sua previsão de inflação para este ano “em 3,4% e antecipa um aumento para 4,8% para o próximo ano”. Razão pela qual estima que haja uma tranche de "index" no último trimestre de 2023 e outra na primavera de 2024.

