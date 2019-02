Em Portugal e na Bélgica, os preços ainda são "relativamente caros", revela um relatório da Comissão Europeia.

Economia 2 min.

Luxemburgo é um dos países com tarifários mais baratos de internet móvel

Catarina OSÓRIO Em Portugal e na Bélgica, os preços ainda são "relativamente caros", revela um relatório da Comissão Europeia.

O Grão-Ducado é um dos países da União Europeia (UE) com tarifários mais baratos de internet móvel, segundo um estudo da Comissão Europeia divulgado esta semana. Na mesma lista surgem a Itália, Polónia, Áustria, França, Reino Unido e Finlândia. No extremo oposto surge a República Checa e o Chipre, com as ofertas mais caras.



O relatório do departamento de Comunicações e Tecnologia da Comissão Europeia, analisou vários pacotes de telecomunicações dos principais operadores nos 28 Estados-membros. Estes serviços móveis abrangem internet, chamadas de voz e mensagens de texto (SMS, em inglês).



No caso luxemburguês, os pacotes analisados pertencem às operadoras Post Télécom e à Tango. Em particular o Scoubido Mini, Scoubido Internet XXS e Scoubido XXL (da Post) e o Tango Smart LU M e o Internet Mobile LU XXL (da Tango), oferecem diferentes características no que toca ao uso de dados móveis, minutos de chamadas e SMS. Em todos os pacotes de comunicações analisados no Grão-Ducado, nenhuma oferta é superior em valor à média europeia.



Por exemplo, para a oferta Tango de 5 gigabites de dados, 100 minutos de chamadas e 140 SMS o custo é de 12,5 euros, mais de metade da média europeia (25,48 euros). No mesmo sentido, o pacote Scoubido Mini (1 gigabite, 300 minutos e 225 SMS) de 8, 32 euros é quase três vezes mais barato que o valor da média europeia (22,32 euros).

Partido Pirata desafia governo a investigar impacto dos tarifários "zero-rating" O Partido Pirata questionou o executivo luxemburguês sobre o impacto negativo dos tarifários "zero-rating", serviços oferecidos pelos operadores de telecomunicações. Há dois meses, o Contacto noticiou para um parecer negativo da Organização Europeia dos Consumidores (BEUC) sobre estas ofertas.

No geral, a Comissão conclui que os preços destes serviços diminuíram em 2018 na UE. No caso luxemburguês, apesar de esta tendência não ser clara em todas os tipos de oferta, os preços decaíram para menos de 50% para pacotes de 1 gigabite de tráfego, 300 minutos de chamadas e 225 mensagens de texto. Em contraponto, os preços sobem nos pacotes com maior número de dados, por exemplo 10 ou 20 gigabites, apesar de continuarem abaixo da média da UE.



Tarifários em Portugal acima da média europeia



Portugal surge na lista dos Estados-membros com tarifários "relativamente caros", a par com a Bélgica, Holanda, Irlanda, Croácia, Malta, Hungria, Grécia e Eslováquia. Nestes casos, os tarifários de internet no telemóvel variam entre os 14,99 euros e 32,51 euros por mês. No caso português foram analisadas as ofertas da Nos, Meo e Vodafone. A Comissão denota que em todas as ofertas analisadas de todos os operadores, os preços estão acima da média europeia.



Segundo o documento, o pacote mais barato pertence à Nos e inclui 100 megabytes de internet e 30 minutos de chamadas e 100 mensagens de texto por 14,99 euros, mais de três euros acima dos 12,20 euros da média na UE na mesma tipologia.



Seguindo a tendência geral europeia, os preços em Portugal decaíram ligeiramente em relação a 2017. A queda maior registou-se nos pacotes de maior consumo de dados, por exemplo 5, 10 e/ou 20 gigabites.



O relatório na íntegra pode ser consultado aqui (em inglês e francês).