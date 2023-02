No Grão-Ducado 2,7% do orçamento familiar é gasto em cerveja, vinho ou bebidas destiladas, enquanto na UE a média é de 1,8%.

Luxemburgo é um dos dez países da UE onde mais se gasta em álcool

Ana TOMÁS

A percentagem de orçamento doméstico destinado a bebidas alcoólicas, no Luxemburgo, é maior que a média da União Europeia e que a registada em Portugal e nos países vizinhos

Segundo os dados publicados esta quarta-feira pelo Eurostat, referentes a 2021, no Grão-Ducado 2,7% do orçamento familiar é gasta em cerveja, vinho ou bebidas destiladas, enquanto na UE a média é de 1,8% e em Portugal de 1,5%.

A proporção no Grão-Ducado é superior também à dos seus países vizinhos. Na Alemanha, os gastos com bebidas alcoólicas consomem 1,6% do rendimento doméstico, enquanto na Bélgica correspondem a 1,7% e em França a 1,8%.

Em contrapartida, os países bálticos As bebidas alcoólicas representaram a maior parcela das despesas nos estados bálticos da Letônia e Estônia, com 5% e 4,7%, respetivamente, seguidas pela Polônia, República Tcheca e Lituânia. Os países produtores de vinho, Itália e Grécia, ficaram na retaguarda com 1% cada e a Holanda com 1,3%.

Quase 1% do PIB da UE é gasto em bebidas alcoólicas

De acordo com o Eurostat, em 2021, os agregados familiares na UE gastaram 128 mil milhões de euros em "bebidas alcoólicas", o equivalente a 1% (0,9%, mais concretamente) do PIB da UE.

Este valor corresponde a 1,8% do total de despesa com consumo das famílias europeias.

Os Estados-membros da UE onde os gastos com bebidas alcoólicas registaram as percentagens mais elevadas na despesa total de consumo foram a Letónia (5%), a Estónia (4,7%), a Polónia (3,7%), a Lituânia e a República Checa (ambos com 3,6%).

Em contrapartida, as percentagens mais baixas observaram-se na Grécia e Itália (ambos com 1%), nos Países Baixos (1,3%) e em Espanha (1,4%).



Já em termos de evolução face ao ano anterior (2020), a percentagem das despesas das famílias com álcool manteve-se inalterada em 10 países da UE: Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia Luxemburgo, Países Baixos, Áustria, Polónia, Roménia e Eslováquia. E aumentou apenas na Croácia (+0,6 pp).

Irlanda (-0,5 pp), Letónia e Lituânia (-0,4 pp), Espanha e Estónia (-0,3 pp) tiveram as maiores diminuições.

