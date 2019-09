Luxemburgo é terceiro país mais rico do mundo, mas até 2022

O PIB per capita anual no Grão-Ducado é atualmente de 98.631 euros.

O PIB per capita anual no Grão-Ducado é atualmente de 98.631 euros.

O Luxemburgo é o terceiro país mais rico do mundo, com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita anual de 98.631 euros (108.081 dólares).

De acordo com os dados Fundo Monetário Internacional (FMI), o Grão-Ducado vai manter essa posição até 2022, perdendo no ano seguinte um lugar para Singapura. Em 2022 prevê-se que o PIB per capita no Luxemburgo aumente para os 105.503 euros anuais (no próximo ano chegará aos 100.943 euros).



Atualmente, à frente do Luxemburgo estão o Qatar, que ocupa o primeiro lugar com um PIB per capita de 122.027 euros, e o território de Macau, com 110.769 euros.

O ranking dos 29 países mais ricos do mundo é baseado em dados recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a Paridade do Poder de Compra de cada país.

O 'top 10' é dominado por países europeus e asiáticos. Em quarto lugar aparece Singapura (94.017 euros), seguida pelo Brunei (75.943), Irlanda (74.728), Noruega (69.561), Emirados Árabes Unidos (63.878), Kuwait (61.611) e o território de Hong Kong (60.297).

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. 1. O Qatar é o país mais rico do mundo, com um PIB per capita de 122.027 euros. Foto: AFP 2. O território especial de Macau é o segundo da lista, com 110.769 euros de PIB per capita. Foto: Lusa 3. O Grão-Ducado é o mais rico país europeu e o terceiro do mundo, com 98.631 euros anuais do PIB per capita. Foto: Guy Jallay 4. A Ásia está bem representada no ranking, com Singapura no quarto lugar. O PIB per capita é de 94.017 euros. Foto: Shutterstock 5. O sultanato de Brunei regista 75.943 euros por ano. Foto: Arquivo LW 6. A Irlanda é o segundo país europeu melhor posicionado neste ranking, com 74.728 euros de PIB per capita. Foto: dpa-tmn 7. A Noruega aparece em 7° lugar, com 69.561 euros. Foto: NTB SCANPIX / LW 8. Os Emirados Árabes Unidos, no Médio Oriente, são o 8° país mais rico do mundo (63.878 euros). Foto: MOHAMMED SALEM / LW 9. O Kuwait tem um PIB per capita de 61.611 euros. Foto: YASSER AL-ZAYYAT / LW 10. A região especial de Hong Kong fecha o 'top 10', com 60.297 euros por ano. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / LW

