Luxemburgo é quarto país mais competitivo da UE

Ana Patrícia CARDOSO O Ministro da Economia, Franz Fayot, anunciou a chegada da "Estratégia do Luxemburgo", uma nova unidade de reflexão sobre o desenvolvimento económico a longo prazo.

O Observatório da Competitiviade (ODC), unidade de monitorização do Ministério da Economia responsável por acompanhar a competitividade do Luxemburgo, apresentou esta segunda-feira, o Relatório de Competitividade 2020. No ranking geral, o Luxemburgo ocupa o 4º lugar na União Europeia (mesma do ano passado) e faz parte do grupo de países de "alto desempenho".

Nas três subcategorias avaliadas, o Grão-Ducado ficou em 2º lugar no aspeto social, 12º no económico e 6º a nível ambiental.

Neste ano marcado pela crise sanitária, o ODC destacou dois pontos de referência: a vulnerabilidade e a resiliência. O 'Índice de Vulnerabilidade Pandémica' mostra que o Luxemburgo tem uma vulnerabilidade estrutural relativamente baixa a uma pandemia e uma margem de manobra fiscal bastante elevada para mitigar os efeitos de uma crise.

O 'Índice de Resiliência' considera que a economia luxemburguesa está suficientemente bem equipada para se manter firme e tem a capacidade de resistir a perturbações.

A conferência de imprensa da apresentação do relatório contou com a presença do Ministro da Economia, Franz Fayot, que divulgou a criação de uma nova unidade encarregada de contribuir para pensar o desenvolvimento económico a longo prazo.

Chama-se "Estratégia do Luxemburgo" e vai "monitorizar as grandes tendências, e as forças de desenvolvimento global e macroeconómico com repercussões na sociedade como um todo, na economia, nas empresas e nos indivíduos".

A base de trabalho desta unidade serão as várias estratégias elaboradas pelas direções-gerais do Ministério da Economia.





