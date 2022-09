A informação foi avançada esta terça-feira pelo Ministério das Finanças luxemburguês.

Luxemburgo e Portugal retiram candidaturas ao Mecanismo Europeu de Estabilidade

As candidaturas dos antigos ministros das Finanças luxemburguês e português, Pierre Gramegna e João Leão, ao Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) — entidade que assegura a estabilidade financeira da zona euro — foram retiradas "por mútuo acordo do interesse da instituição sediada no Luxemburgo".

De acordo com o Ministério das Finanças do Luxemburgo, que divulgou a informação num comunicado emitido esta terça-feira, a decisão surgiu depois de "consultas informais entre os ministros das finanças da zona euro nos últimos meses" que mostraram que nenhum dos candidatos "obteria a maioria qualificada de 80% dos votos" necessária para assumir o cargo.

Pierre Gramegna é candidato à liderança do Mecanismo Europeu de Estabilidade A decisão deverá ser tomada a 23 de maio na reunião do Eurogrupo e depois será formalizada em junho.

Apesar de ambos os candidatos reunirem bastantes votos, os dois países preferiram recuar para "evitar um impasse e não dificultar ainda mais a sucessão de Klaus Regling", o atual diretor-geral do MEE.

Segundo o mesmo comunicado, o presidente do Eurogrupo e do Conselho de Governadores do MEE, Paschal Donohoe, "informará oportunamente sobre a continuação do processo".

