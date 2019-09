Os portugueses não costumam dispensar o pão à mesa. Na hora de ir à padaria há diferenças claras entre o que se paga no Grão-Ducado e em Portugal.

Luxemburgo é o terceiro país onde é mais caro comprar pão

O Luxemburgo é o terceiro país da União Europeia (UE) onde o preço do pão e dos cereais é mais caro.



De acordo com um estudo publicado esta sexta-feira pelo gabinete de estatísticas da UE, o Grão-Ducado tem um nível de preços de 127% da média europeia (100%).



Mais caro só mesmo na Dinamarca (157%) e na Áustria (com 135%).



O estudo do Eurostat, com dados de 2018, mostra uma grande discrepância entre Estados-membros, com países onde o preço do pão chega a ser três vezes mais caro do que outros, como é o caso entre a Dinamarca e a Roménia.

Portugal aparece a meio da tabela (97,5%), com preços ligeiramente abaixo da média europeia.

HB