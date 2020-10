Grão-Ducado é o terceiro do ranking, com cerca de 34 euros per capita.

Luxemburgo é o terceiro país europeu com maior poder de compra

Henrique DE BURGO O Luxemburgo é um dos países europeus com maior poder de compra em 2020. Segundo os mais recentes dados divulgados pela empresa alemã de estudos de mercado GfK, o Grão-Ducado é o terceiro do ranking, com cerca de 34 euros per capita (menos 1 euro em relação a 2019).

O estudo "GfK Purchasing Power Europe 2020" refere que o poder de compra na Europa diminuiu 5,3% em 2020, devido aos efeitos da pandemia. A média dos 42 países analisados é de 13,8 euros por pessoa (por 9,5 biliões de euros em toda a Europa), um valor abaixo da metade da média do Luxemburgo (34 euros).

Os três primeiros lugares do ranking de países com mais riqueza disponível continuam sem alterações em relação ao ano passado: Liechtenstein lidera a tabela com 64,2 euros per capita, seguida pela Suíça com 41,9 euros, e pelo Luxemburgo.

O top 10 inclui ainda os países nórdicos Islândia, Noruega, Dinamarca e Suécia, Alemanha, Áustria e Irlanda. No fim da tabela está a Ucrânia com um poder de compra per capita de 1,7 euros.



