Luxemburgo é o terceiro país a oferecer serviços de sigilo bancário à UE

O Luxemburgo é o terceiro país do mundo que oferece mais serviços de sigilo bancário aos Estados membros da União Europeia. De acordo com a investigação da plataforma Tax Justice Network, divulgada esta segunda-feira, o Grão-Ducado representa 3,8% do total dos serviços prestados.

A lista dos países que mais serviços de sigilo financeiro põem à disposição dos Estados membros da UE é liderada pelos Estados Unidos da América (4,7%) e pela Holanda (4%).



O relatório da Tax Justice Network confirma o que várias organizações não governamentais denunciam há anos, ou seja, a existência de uma espécie de 'paraísos fiscais' que não fazem parte da lista negra, mas que afetam vários países europeus.



A investigação indica que um terço (34%) de todos os serviços de sigilo bancário que afeta os países europeus é proveniente da própria União Europeia. Quatro dos dez principais fornecedores de serviços de sigilo financeiro à UE são precisamente membros da União Europeia: Holanda, Luxemburgo, Alemanha e França.



Já os paraísos fiscais que compõem a lista negra da UE, como são o caso das ilhas Marshall, Samoa Americana ou Bahrein, são responsáveis por apenas 1% da opacidade financeira que afeta os estados membros da UE.



A Alemanha fornece mais do dobro de serviços de sigilo financeiro à Holanda do que, por exemplo, o Panamá. Da mesma forma, a Holanda oferece três vezes mais serviços de sigilo bancário à Alemanha do que o serviço prestado pelo Panamá.