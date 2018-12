O Luxemburgo perde anualmente 687 milhões de euros devido à corrupção. De acordo com um relatório divulgado hoje pelo Grupo dos Verdes / Aliança Livre Europeia, o custo da corrupção no Luxemburgo é o segundo mais alto da União Europeia, atrás de Malta.

Luxemburgo é o segundo país que mais perde dinheiro com a corrupção

Henrique DE BURGO O dinheiro desviado a cada ano pela corrupção no Luxemburgo seria o suficiente para pagar, por ano, 1.193 euros a cada um dos residentes no Luxemburgo.

O Luxemburgo perde anualmente 687 milhões de euros devido à corrupção. De acordo com um relatório divulgado hoje pelo Grupo dos Verdes / Aliança Livre Europeia, o custo da corrupção no Luxemburgo é o segundo mais alto da União Europeia, atrás de Malta.

A corrupção custa aos luxemburgueses 687 milhões de euros por ano, o que representa 2% do Produto Interno Bruto (PIB).



Segundo o relatório, que cita sobretudo dados da Comissão Europeia e do Eurostat, a quantidade de dinheiro público que é desviado pela corrupção no Luxemburgo é:

1,2 vezes superior ao orçamento anual destinado aos subsídios para os desempregados (cerca de 570 milhões de euros).



um quinto do orçamento destinado à saúde (quase 3,1 mil milhões de euros).



12% do que é gasto com os idosos (5,7 mil milhões).



O custo da corrupção no Luxemburgo é suficiente para pagar o salário médio anual (38.631, em 2015) a 17.800 residentes no país, ou seja, cerca de 3% da população.

Outra das conclusões apresentadas pelo relatório dá conta de que o dinheiro desviado pela corrupção seria o suficiente para pagar 1.193 euros a cada um dos residentes no Luxemburgo.



No conjunto da UE, Malta aparece em primeiro lugar, com 725 milhões, o que representa 8.65% do seu PIB. Na segunda posição surge o Luxemburgo, enquanto Itália, o terceiro país da lista, aparece com um valor muito inferior: 237 milhões de euros (13% do PIB).



Os Estados com menos perdas devido à corrupção são a Estónia (1.6 milhões de euros), Chipre (2 milhões) e Letónia (com 3.4 milhões). Portugal perde 65.7 milhões de euros.



Maioria dos luxemburgueses acha que a corrupção tem aumentado



Um inquérito do Eurostat de 2017 revelou que 23% dos inquiridos no Luxemburgo acreditam que o nível de corrupção aumentou nos três anos anteriores, enquanto 43% acham que o nível permaneceu o mesmo. Só 5% dos luxemburgueses dizem acreditar que o nível de corrupção diminui.

O estudo do Statec regista ainda que 40% dos residentes acreditam que a corrupção está generalizada no país, 35% acreditam que a corrupção faz parte da cultura empresarial do país e 18% conhecem pessoalmente alguém que recebe ou recebeu dinheiro por debaixo da mesa. Do total dos inquiridos, 76% consideram inaceitável a corrupção.