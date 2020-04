Luxemburgo é o segundo país da UE com maior excedente orçamental

Melhor do que o Luxemburgo, só a Dinamarca.

O Luxemburgo é o segundo país da União Europeia (UE) com maior excedente orçamental.

De acordo com o gabinete europeu de estatísticas (Eurostat), o Luxemburgo fechou o ano de 2019 com o equivalente a 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) de excedente no saldo das contas públicas.

Melhor que o Luxemburgo só mesmo a Dinamarca, com um excedente de 3,7%, enquanto o terceiro lugar do pódio é ocupado pela Bulgária (2,1%). Já Portugal registou um excedente orçamental de 0,2%, em contraciclo com o défice de 0,6% tanto na zona euro como na UE.

Quanto à dívida pública, o Grão-Ducado aumentou o seu endividamento de 21% em 2018 para 22,1% em 2019.Com uma dívida pública 14 mil milhões de euros no ano passado, o Luxemburgo tem o terceiro rácio mais baixo da UE, em função do PIB.



