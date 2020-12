Entre os países vizinhos do Grão-Ducado, a França é o que, no conjunto, pratica preços mais baratos, e a Bélgica os mais caros.

Luxemburgo é o quarto país da UE onde as telecomunicações são mais caras

O Luxemburgo é o quarto país da União Europeia (UE) onde os preços das telecomunicações são mais caros.

A informação é do mais recente relatório do Eurostat, publicado esta segunda-feira, 21 de dezembro, que se reporta a dados de 2019 e que revela que os valores mais elevados para o consumidor são praticados na Bélgica, com um índice de nível de preços de 176, numa escala de 0 a 250. Em segundo lugar, está a Grécia (175), em terceiro a Irlanda (150) e em quarto o Luxemburgo (149). Portugal surge em oitavo lugar, com um índice de 121, e a Alemanha em décimo, com um índice de 120.

No que respeita aos países vizinhos do Luxemburgo, só a França fica abaixo dos 100 da média da União Europeia, com índice de 93,5.

Os dados do Eurostat, que analisam os preços de equipamentos telefónicos, fornecimento de acesso à Internet, serviços postais, telefone com fios e sem fios, telecomunicações agrupadas e outros serviços de transmissão de informação, demonstram ainda uma disparidade significativa entre os países da UE que praticam os valores mais elevados e os que praticam os preços mais baixos.

"Em 2019, os preços das comunicações na União Europeia (UE) eram quase cinco vezes mais elevados no Estado-membro mais caro da UE [Bélgica, com índice de 176] do que no mais barato [Roménia, com o índice de 38]", refere o relatório.

Fora da UE, a Islândia é o país onde os preços das telecomunicações são mais elevados, atingindo um índice de 211.7.





