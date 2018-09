O Luxemburgo é o país que mais gasta em transportes em percentagem do PIB. De acordo, com dados do Eurostat, o valor atingiu os 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB). O valor – que se refere a 2016 – fica abaixo da média de 1,9%.

Luxemburgo é o país que mais gasta em transportes

O Luxemburgo é o país que mais gasta em transportes em percentagem do PIB. De acordo, com dados do Eurostat, o valor atingiu os 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB). O valor – que se refere a 2016 – fica abaixo da média de 1,9%.

O Luxemburgo é o país que mais gasta em transportes em percentagem do PIB. De acordo, com dados do Eurostat, o valor atingiu os 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB). O valor – que se refere a 2016 – fica abaixo da média de 1,9%.

O gabinete de estatísticas europeu considera toda a despesa pública feita na administração, regulação, construção e manutenção de infraestruturas de transportes (incluindo estradas, ferrovia e transportes aéreos e marítimos). O Eurostat também contabiliza a operação das empresas de transportes públicos que estejam na esfera do Estado, e quaisquer subsídios ou apoios ao investimento a privados que operem no setor.

O Estado-membro que menos gasta em transportes é o Chipre, com 0,6% do PIB. Portugal surge em sétimo lugar, com uma despesa de 1,7%.