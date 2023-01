Segundo a classificação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

FMI

Luxemburgo é o país mais rico do mundo em 2023

Henrique DE BURGO Segundo a classificação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

O Luxemburgo volta a ser indicado como o país mais rico do mundo, agora no ano de 2023 e segundo a classificação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita (Ver caixa abaixo).

De acordo com as estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), o primeiro lugar neste ranking é ocupado pelo Grão-Ducado, com um PIB per capita a rondar os 146.260 dólares (134.038 euros).

Além de ser um dos principais centros bancários do mundo, o Luxemburgo conta com milhares de trabalhadores transfronteiriços que contribuem para o crescimento do PIB do país, mas que não contam para o cálculo per capita, porque não residem no Grão-Ducado.

Grão-Ducado. Trabalhadores ganham em média 72.200 euros por ano O Grão-Ducado é o país com o salário médio anual mais elevado da União Europeia. Em Portugal, um trabalhador aufere 19 300 euros anualmente, indica o Eurostat.

Depois do Luxemburgo, o 'top 10' é constituído por Singapura (140.280 dólares), Irlanda (139.840), Qatar (123.040), Macau (92.410), Suíça (87.520), Noruega (82.500), Emirados Árabes Unidos (81.750), Brunei (79.410) e os Estados Unidos (78.420).

Quanto ao ranking dos países mais ricos, segundo a classificação apenas do PIB, é liderado pelos Estados Unidos, com 25,035 mil milhões de dólares. Seguem-se a China (18,321), Japão (4,301), Alemanha (4,031), Índia (3,469), Reino Unido (3,199) e França (2,778).



O PIB é a medida de riqueza dos bens e serviços de um país. Já o PIB per capita é a divisão do PIB pela quantidade de habitantes do país, o que proporciona uma ideia mais real do bem-estar económico e social da população.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.