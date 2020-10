O montante é quase quatro vezes superior à média europeia, de 33 euros.

Luxemburgo é o país da UE que mais gasta por residente em máscaras

Diana ALVES As estatísticas do Eurostat sobre as importações de máscaras de proteção no primeiro semestre de 2020 mostram que o Luxemburgo é o país da União Europeia (UE) que mais gastou per capita neste domínio.

Em causa estão as importações de máscaras de mercados fora do bloco europeu. Nos primeiros seis meses de 2020, a aquisição deste equipamento de proteção contra a covid-19 custou aos cofres do Estado 121 euros por habitante. O montante é quase quatro vezes superior à média europeia, de 33 euros. Entre janeiro e junho, o Grão-Ducado investiu mais de 76 milhões de euros na compra de máscaras.

O valor de 121 euros é o dobro do da Bélgica - 54 euros per capita -, país que ocupa o segundo lugar da tabela divulgada esta terça pelo gabinete de estatísticas europeu. O Eurostat sublinha, aliás, o facto de o Luxemburgo ter adotado uma política de distribuição nacional de máscaras, isolando-se assim como o Estado-membro com o maior investimento per capita nesta matéria.

Quanto a Portugal, por exemplo, o país surge a meio da tabela, com um gasto de 19 euros por habitante. Numa avaliação global, entre os países que compraram mais máscaras a lista é liderada pelos estados mais populosos do bloco. A Alemanha ocupa o primeiro lugar, com importações na ordem dos 4,4 mil milhões de euros, seguida da também vizinha França (3,4 milhões) e de Itália (1,7 mil milhões).

Atirar máscara para o chão no Luxemburgo dá multa de 49 euros É a mesma lei que pune quem deita pontas de cigarro para o chão. Abandonar uma máscara de proteção na via pública também dá uma multa de 49 euros.

As estatísticas do instituto europeu confirmam também que a China é o principal exportador, garantindo 92% do stock europeu no primeiro semestre de 2020. Trata-se de um aumento de 30% face ao mesmo período de 2019. Recorde-se que já chegaram ao mercado as primeiras máscaras 100% luxemburguesas. São produzidas pela empresa Santé Services e estão à venda nos supermercados Cactus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.