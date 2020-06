Portugal é o penúltimo da lista.

Luxemburgo é o país da UE que mais gasta com apoio às famílias

Diana ALVES Portugal é o penúltimo da lista.

O Luxemburgo é o país da União Europeia (UE) que mais gasta com as chamadas prestações familiares. Segundo dados do Eurostat, referentes a 2017, medidas como o abono de família, a licença parental ou o subsídio de nascimento representam 15,3% do total de prestações sociais atribuídas no país.

Trata-se da taxa mais elevada do bloco, cuja média ronda os 8,6%. Depois do Luxemburgo, surgem Polónia (13,4%) e Estónia (13,1%) a fechar o pódio. Já a Holanda e Portugal, com 4,2% e 4,9%, respetivamente, são os Estados-membros onde as medidas de apoio destinadas às famílias menos pesam na fatura total das prestações sociais.

Em números absolutos, o investimento do Luxemburgo, naquele ano, no apoio à família rondou os 1,8 milhões de euros, o que equivale a 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Se olharmos para países do bloco como um todo, o investimento total nesta área foi de 301 mil milhões de euros, equivalendo a 2,3% do PIB da UE.

No que toca ao gasto per capita, o Grão-Ducado aparece também no topo da lista, com um valor muito superior ao dos restantes Estados-membros. Segundo os cálculos do Eurostat, esse montante ronda os 3.100 euros, um "valor sobrestimado quando comparado com outros países já que uma percentagem significativa das prestações é atribuída a pessoas que não vivem no país", isto é, aos trabalhadores transfronteiriços.

Um em cada dez habitantes do Luxemburgo tem dificuldade em pagar a casa Cerca de 10% dos habitantes do Luxemburgo gastam cerca de 40% do seu rendimento na habitação.

Neste indicador, o Luxemburgo é seguido pela Dinamarca, com 1.700 euros por habitante, e pela Suécia, com 1.400.No outro extremo da tabela estão Roménia, Bulgária e Lituânia, onde o gasto per capita com as prestações familiares fica abaixo dos 200 euros.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.