A maioria dos residentes no Luxemburgo considera que a situação económica do país durante a pandemia é "boa", quando comparada com o outono de 2019.

Luxemburgo é o país da UE mais otimista sobre situação económica durante pandemia

Segundo o inquérito Eurobarómetro divulgado na sexta-feira (e elaborado entre julho e agosto), 83% dos inquiridos no Grão-Ducado têm esta opinião, sendo a mais alta apreciação nacional entre os Estados-membros da União Europeia (UE). A situação muda a nível europeu, onde a situação económica é a principal preocupação dos cidadãos da UE durante a pandemia.

De acordo com a sondagem, apenas 34% dos europeus afirmam que a situação económica é "boa" e 42 % indicam que a economia do seu país vai recuperar dos efeitos da pandemia "em 2023 ou posteriormente". As finanças públicas dos Estados-membros e a imigração são as outras duas principais preocupações a nível da UE.



Em relação ao Luxemburgo, a habitação é, de longe, o maior problema apontado, por 52% dos residentes. Seguem-se a saúde e o clima, os dois com 23%, e o aumento dos preços com 22%. Quanto às medidas tomadas pelas instituições da UE para combater o surto de coronavírus, 63% dos residentes no Luxemburgo revelam-se insatisfeitos, a mais alta percentagem entre todos os países, superior à média de 44% de "não satisfeitos" no bloco comunitário.

Apesar deste grau de insatisfação, o Luxemburgo continua a ser o Estado-membro com maior sentimento de pertença à UE, com 89% (a média europeia é de 70%). Já questionados sobre o futuro da Europa o grau de otimismo desce para os 53%.







