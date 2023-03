O Grão-Ducado é o Estado-membro onde há menos população, independentemente da origem da sua cidadania, com qualificações a mais para o trabalho que tem.

Economia 2 min.

Eurostat

Luxemburgo é o país da UE com a menor taxa de trabalhadores sobre-qualificados

Ana TOMÁS O Grão-Ducado é o Estado-membro onde há menos população, independentemente da origem da sua cidadania, com qualificações a mais para o trabalho que tem.

O Luxemburgo é o país da União Europeia (UE) que tem menos pessoas a trabalhar com qualificações a mais.

Segundo os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira, em 2021, o Grão-Ducado foi o Estado-membro que apresentou as mais baixas taxas de sobre-qualificação da sua população empregada, independentemente da nacionalidade dos trabalhadores residentes. Apenas 4,8% dos cidadãos luxemburgueses tinham qualificações a mais, uma percentagem que subia para 5,5% no caso dos residentes provenientes de outros países da UE e para 8,2% no caso dos residentes originários de países não comunitários.

Salário mínimo para qualificados ultrapassa os 3.000 euros em abril A partir de abril, também o salário mínimo para não qualificados sobe dos atuais 2.387,40 euros para 2.508,26.

Os dados do Luxemburgo confirmam a análise geral do gabinete de estatísticas europeu de que os trabalhadores não nacionais são mais suscetíveis de serem sobre-qualificados do que os nacionais.



De acordo com o Eurostat, na UE, em 2021, a taxa de sobre-qualificação era de 39,6% para cidadãos não comunitários (-1,9 pontos percentuais (pp) do que em 2020) e de 32% para cidadãos de outros países da UE (-0,2 pp). Em contrapartida, a taxa de sobre-qualificação dos nacionais era de 20,8%, mais 0,2 pontos percentuais do que em 2020.

No conjunto dos 27, a percentagem mais elevada de cidadãos extracomunitários sobre-qualificados foi registada na Grécia (69,5%), seguida da Itália (67,1%), Espanha (57,0%), Estónia (46,4%) e Áustria (46,2%).

Já no que que se refere aos cidadãos de outros países da UE que tinham qualificações a mais para os trabalhos que desempenhavam, em 2021, as percentagens mais elevadas concentravam-se no Chipre (50,3%), Grécia (48,2%), Itália (46,9%), Espanha (46,2%) e Irlanda (41,4%).

Luxemburgo precisa de 300 mil trabalhadores até 2030 A União das Empresas Luxemburguesas alerta para a crescente falta de trabalhadores no país, sobretudo de profissionais qualificados.

Em números totais (cidadãos nacionais, não nacionais comunitários e não nacionais extra comunitários), a maior percentagem de trabalhadores com excesso de qualificações foi registada em Espanha (34,5%), seguindo-se a Grécia (32,1%), Chipre (29,5%), Irlanda (26,8%) e Áustria (26,2%).

Em Portugal, a percentagem de nacionais sobre-qualificados foi de 13,7%, em 2021, enquanto a de não nacionais de países de fora da UE se fixou nos 41,3% (não foram disponibilizados os dados referentes a cidadãos não nacionais do espaço comunitário).

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.