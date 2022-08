O Grão-Ducado é também o Estado-membro com a menor frota de veículos antigos, segundo um estudo divulgado esta sexta-feira, pelo Eurostat, referente a 2020.

Luxemburgo é o país da UE com a maior percentagem de carros novos

O Luxemburgo foi o país da UE que registou a maior percentagem de automóveis novos, no final de 2020.

Segundo um estudo divulgado esta sexta-feira, pelo Eurostat, o Grão-Ducado foi o Estado-membro com o maior número de automóveis de passageiros mais recentes - com dois anos ou menos - registados, correspondente a 22% de toda a frota de ligeiros do país, naquele ano.

Depois do Luxemburgo, França, Áustria, Irlanda, Bélgica e Suécia foram os países onde se verificaram as maiores percentagens, entre os 16% e 17%.

Além dos automóveis novos, o Grão-Ducado foi também um dos dois Estados-membros, juntamente com a Irlanda, a registar as quotas mais elevadas de automóveis de passageiros com dois a cinco anos (28%), seguindo-se a Bélgica (com 24%), diz o mesmo estudo do gabinete de estatísticas europeu.

Automóveis antigos são menos de um terço da frota

No que se refere aos carros antigos, o Luxemburgo é o país com menor percentagem de carros com idade superior a 10 anos (24%), seguindo-se a Irlanda (29%) e a Bélgica (32%).

A percentagem mais elevada de automóveis de passageiros com mais de 10 anos foi registada na Lituânia (81%), seguida da Roménia (80%) e da Polónia (78%).

No que respeita aos automóveis de passageiros mais antigos, com 20 anos ou mais, as percentagens mais altas foram registadas na Polónia (40%), Estónia (33%) e Finlândia (28%).

Como recorda o estudo do Eurostat, nos últimos anos, vários países ofereceram programas de apoio à compra de automóveis novos com baixas emissões de CO2, promovendo ao mesmo tempo o desmantelamento dos automóveis antigos.

Este objetivo, que visa simultaneamente reduzir as emissões de dióxido de carbono e dinamizar o mercado automóvel, sofreu algumas perturbações nos dois últimos anos, dificultada por restrições relacionadas com a pandemia covid-19 e problemas nas cadeias de abastecimento.









