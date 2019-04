No final de 2018, havia 284 mil residentes com emprego no Luxemburgo.

Luxemburgo é o país com o maior crescimento da taxa de emprego na OCDE

A taxa de emprego no quarto trimestre de 2018 subiu para 67,9% no Luxemburgo, mais um ponto percentual em relação ao trimestre anterior (66,9%).



Segundo dados divulgados esta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), entre os 36 países da OCDE, o Luxemburgo é aquele que registou o maior crescimento da taxa de emprego no último trimestre de 2018.



As referidas taxas de emprego traduziam-se em 284 mil pessoas com emprego no Luxemburgo.



Portugal foi um dos três países onde o número de emprego baixou no mesmo período, descendo para 69,9% (menos uma décima), registando 4,630 milhões de empregados.

Na comparação homóloga, ou seja, com o mesmo período de 2017, o Luxemburgo (66,1%) e a Lituânia (71,1%) foram os países que registaram os mais fortes aumentos das taxas de emprego, com mais 1,8 pontos percentuais.