O Luxemburgo é um dos três Estados-membros da União Europeia que registaram uma descida no número de dormidas turísticas entre 2017 e 2018. De acordo com dados divulgados na quarta-feira pelo Eurostat, o Luxemburgo é o país com a maior quebra em pernoitas turísticas, com -4,3%.

Luxemburgo é o país com maior quebra de dormidas turísticas

Em valores absolutos, 2,8 milhões foi o número de dormidas turísticas registadas entre 2017 e 2018, praticamente dominado pelos não residentes (2,5 milhões).



A Irlanda (-1,5%) e a Espanha (-0,9%) são os outros dois países que viram o número de pernoitas turísticas descer durante o mesmo período.



Pela positiva, Chipre (10,6%), Malta (8,6%) e Croácia (8,4%) são os Estados-membros com as subidas mais elevadas.

Em Portugal, o número de noites passadas em estabelecimentos turísticos subiu 1,7%, abaixo da média da UE (2,2%).