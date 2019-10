O ranking mede a competitividade numa escala de zero a 100. O Luxemburgo obteve 77 pontos.

Luxemburgo é o 18° país mais competitivo do mundo

O ranking mede a competitividade numa escala de zero a 100. O Luxemburgo obteve 77 pontos.

O Grão-Ducado é o 18° país mais competitivo do mundo, de acordo com um estudo sobre competitividade publicado pelo Fórum Económico Mundial, que analisa 141 países. O Luxemburgo subiu mesmo uma posição face a 2018.

No primeiro lugar surge Singapura e no segundo os Estados Unidos, que no ano passado, ocupavam a primeira posição. A prejudicar o desempenho da maior economia mundial neste ranking está a guerra comercial com a China e também com a União Europeia.

O primeiro país europeu na lista é a Holanda, que figura em quarto lugar, logo seguido pela Suíça em quinto, e pela Alemanha em sétimo. França ocupa o 15° lugar e Portugal o 34°.

O ranking mede a competitividade numa escala de zero a 100. O Luxemburgo, por exemplo, obteve 77 pontos, valor que compara com os 84,8 pontos atribuídos a Singapura.